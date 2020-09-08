شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق غابات كاليفورنيا تلتهم أكثر من مليونيّ فدان والان نبدء بالتفاصيل

التهمت حرائق غابات كاليفورنيا أكثر من مليوني فدان حتى الآن هذا العام.

ويكافح نحو 14 ألف رجل إطفاء الحرائق، حسبما ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، يوم أمس الاثنين.

ودمرت الحرائق أكثر من 3300 مبنى، ولقي ثمانية أشخاص حتفهم.

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وتشهد كاليفورنيا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق. ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية للكهرباء.

ويوم الأحد، تعرضت أجزاء من الولاية لدرجات حرارة قياسية.

وحث حاكم الولاية، جافين نيوسوم، سكان الولاية على الحد من استخدام الطاقة لتجنب انقطاع الكهرباء.