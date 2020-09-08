شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الفرنسي: وضع كورونا في فرنسا «مقلق» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء إن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا "مقلق" حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى "أمر يمكن تجنبه".

وصرح الوزير لإذاعة فرانس إنتر بأن "معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع. هذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق".