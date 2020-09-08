مقتل شخصين بإطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء إطلاق نار في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع ستوتة، فتحوا صباح اليوم، نيران أسلحتهم صوب شخصين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثة وفتحت تحقيقاً أولياً في ملابساتها، فيما نقلت سيارة إسعاف الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".
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