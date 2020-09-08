برئاسة قوباد طالباني.. وفد كردي يصل إلى بغداد

وصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة كردستان قباد طالباني، الثلاثاء، إلى بغداد لمناقشة ملفات عدة.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "وفداً كردياً برئاسة نائب رئيس حكومة كردستان قباد طالباني وصل، قبل قليل إلى بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد الكردي سيناقش في بغداد ملفات عدة من بينها، مستحقات كردستان في موازنة 2021".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد الكردي سيناقش في بغداد ملفات عدة من بينها، مستحقات كردستان في موازنة 2021".
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