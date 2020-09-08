اعتقال 16 سورياً في بغداد

أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 16 سورياً في بغداد لغرض تسفيرهم بسبب مخالفتهم قانون الإقامة العراقي، كذلك أشارت إلى القبض على شخص يحمل الجنسية اللبنانية يعمل في إحدى شركات السفر يقوم بـ"تزوير" تقارير فحص (BCR).

يتبع...



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