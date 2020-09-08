بالصور.. أرتال عسكرية تُطوّق مطلوبين وتصادر أسلحة في ميسان

تنشر الخليج 365، صوراً تظهر جانباً من العملية الأمنية التي نفذتها فرقة الرد السريع، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان لتتفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

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