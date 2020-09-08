الإعلام الأمني: العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف جنوبي كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف، جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت جنوبي المحافظة، على 50 صاروخاً مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وتفتيش مناطق جنوبي كركوك.



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