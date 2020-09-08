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بالصور.. مجسران عملاقان يدخلان الخدمة قريباً في بغداد

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أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن عزمها إدخال مجسرين "عملاقين" للمشاة في العاصمة خلال الأسبوع المقبل.
وقال بيان للأمانة تلقت السومرية نوز نسخة منه، إن "دائرة المشاريع في أمانة بغداد تستعد لإدخال مجسرين عملاقين للمشاة الخدمة خلال الأسبوع المقبل بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل الجارية عليهما".

وأضاف البيان أن "المجسر الأول يقع ضمن طريق الفرات السريع (سريع الغزالية) ويربط منطقة الغزالية بالعامرية وبالعكس، أما الآخر فيقع ضمن الطريق السريع صلاح الدين ضمن منطقة السيدية جنوب بغداد"، مبيناً أنهما "سيساهمان بدورهما بسهولة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث المرورية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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