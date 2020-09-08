أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن عزمها إدخال مجسرين "عملاقين" للمشاة في العاصمة خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف البيان أن "المجسر الأول يقع ضمن طريق الفرات السريع (سريع الغزالية) ويربط منطقة الغزالية بالعامرية وبالعكس، أما الآخر فيقع ضمن الطريق السريع صلاح الدين ضمن منطقة السيدية جنوب بغداد"، مبيناً أنهما "سيساهمان بدورهما بسهولة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث المرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مجسران عملاقان يدخلان الخدمة قريباً في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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