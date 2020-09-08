بالصور.. مجسران عملاقان يدخلان الخدمة قريباً في بغداد

وقال بيان للأمانة تلقت السومرية نوز نسخة منه، إن "دائرة المشاريع في أمانة بغداد تستعد لإدخال مجسرين عملاقين للمشاة الخدمة خلال الأسبوع المقبل بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل الجارية عليهما".

وأضاف البيان أن "المجسر الأول يقع ضمن طريق الفرات السريع (سريع الغزالية) ويربط منطقة الغزالية بالعامرية وبالعكس، أما الآخر فيقع ضمن الطريق السريع صلاح الدين ضمن منطقة السيدية جنوب بغداد"، مبيناً أنهما "سيساهمان بدورهما بسهولة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث المرورية".