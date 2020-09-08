القيادة الفلسطينية في واد.. والشعب في واد آخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هؤلاء معين حماد مندوب منظمة الصاعقة في لبنان، وأبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية، يمارسون خطاب الكراهية ضد الإمارات وشعبها، في حضرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية الذي عقد في رام الله، للتباحث على ضرورة إنهاء الانقسام، فأتت الكلمات بالتحريض والتخوين وزرع الفتن بين الفلسطينيين والشعوب العربية والخليجية على وجه الخصوص.. كعادتهم يقولون ما لا يفعلون.

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. قبلة حياة لمساعي السلام



"إعادة عملية السلام لمسارها، وإحياء حل الدولتين، والأهم تجنيب فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط اضطرابات في حال إقدام إسرائيل على خطة ضم الأراضي الفلسطينية، فضلا عن السماح للمسلمين بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه".

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القضية الفلسطينية.. الإمارات تتحرك للحل وتركيا تكتفي بالمتاجرة

تلك أبرز المكاسب التي نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول عليها عبر اتفاقها التاريخي مع إسرائيل.

وعلى مدى 72 عاما، هي عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، طرحت عدة مبادرات سياسية ومفاوضات عربية للسلام، لم تكلل إحداها بنجاح مكتمل عبر اتفاق، ينهي النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.