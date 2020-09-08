"التحالف" يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية". وأشار المالكي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن مليشيا الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساع حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء. وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.

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