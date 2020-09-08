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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا إصابات محلية بكورونا في الصين لليوم الـ 23 توالياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، انخفاضا من 12 في اليوم السابق عليه.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مما يعني عدم تسجيل أية حالات داخل البلاد لليوم الثالث والعشرين على التوالي.
وأعلنت اللجنة عن تسجيل 13 إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85144 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.
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