شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجّل 3486 إصابة بكورونا و223 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت المكسيك 3486 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و223 وفاة أمس الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى 637509 والوفيات إلى 67781.



وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجّل 3486 إصابة بكورونا و223 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.