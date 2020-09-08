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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى منذ أكثر من شهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر اليوم الثلاثاء رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.
وقالت وزارة الصحة إن 1133 توفوا بسبب كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775.
لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75809 وهو أدنى مستوى في أسبوع.
وتخطت الهند البرازيل يوم الاثنين لتصبح الدولة التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا خارج الولايات المتحدة بإجمالي 4.28 مليون حالة.
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