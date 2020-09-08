شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 1499 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت ألمانيا 1499 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 252298.



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9329 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

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