اخبار العالم

حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الإثنين أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأمريكية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر مربّع، في مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً.

 

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (ثمانية آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

Advertisements

 

ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14.100 عنصر كانوا عصر الإثنين يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

 

ولقي ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

 

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا