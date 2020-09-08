صحيفة إماراتية: محاربة الإرهاب تعتبر غاية عالمية وإنسانية نبيلة فيها صالح وخير الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، وتحت عنوان " الواجب العالمي لمواجهة الآفة اللعينة" قالت ان خطورة الإرهاب في أنه لا يستثني أحداً ويمكن أن يضرب في كل مكان يجد من يتجاوب معه أو يلاقي منفذاً إليه، ومن هنا فالإرهاب يعتبر أكثر التهديدات والتحديات في مواجهة الإنسانية.

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واضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، ن دولة الإمارات أدانت الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف عنصري أمن في العاصمة التونسية، وجددت رفضها الدائم لجميع اشكال العنف وما يمثله من ظاهرة تنافي القيم والمبادئ الإنسانية جمعاء مشيرة الى ان مواقف الإمارات تؤكد دائماً أن التعاون العالمي مطلوب ولا بديل عنه ويجب أن يكون ثابتاً ودائماً في سبيل مواجهة آفة اكتوى بنيرانها الكثير من الدول وفي جميع القارات، فلا يمكن أن يكون هناك أي مكان لعقول ظلامية أو عنصرية تستبيح دماء الآخرين مع كل ما يمثله ذلك من أوضاع مأساوية جراء حملة الظلام وأعداء الإنسانية.

وخلصت الى ان أكبر المخاطر اليوم أن هناك أنظمة حولت دولها إلى راعية للإرهاب وداعمة تؤمن الملاذات والتنقل والتمويل والتسليح وهذا ما يجعل الخطر أضعافاً مضاعفة تتطلب مراجعة دورية من قبل كافة أقطاب ومكونات المجتمع الدولي وتوافق تام يكون كفيلاً باجتثاث هذا الوباء، ولاشك أن التجارب العملية كمحاربة تنظيمات وحشية مثل "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في مناطق عدة قد حققت النتائج المرجوة بمنع وجود مناطق تسيطر عليها هذه الجماعات وتحولها إلى قواعد للإرهاب، حيث إن محاربة الإرهاب تعتبر غاية عالمية وإنسانية نبيلة فيها صالح وخير الجميع.