شكرا لقرائتكم مواد إباحية بين رسائله.. كنز دفين يُكشف عن بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن "الكنز المعلوماتي الدفين" الذي صودر عام 2011، عند مقتل زعيم القاعدة، ما زال يكتنز الكثير من المفاجآت حول أسامة بن لادن.

فبعد أن كشفت وكالة رويترز في نفس العام أن العديد من الصور البذيئة ومقاطع الفيديو الإباحية اكتشفت على أقراص صلبة احتفظ بها زعيم القاعدة في حينه، تستعد شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" للكشف خلال الأيام القادمة على المزيد من الغرائب في هذا الشأن، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية.

ومن المتوقع أن يكشف الوثائقي الذي أعده أحد الصحفيين الأميركيين، المزيد عن آلاف البيانات والوثائق التي صادرتها القوة الأميركية الخاصة navy seals، التي اقتحمت مخبأ بن لادن في أبوت آباد في باكستان، في الثاني من مايو 2011 ، لا سيما لجهة احتفاظه بعشرات المقاطع الإباحية، التي يعتقد الخبراء الأمنيين أنها حملت رسائل مرمزة.

ومن بين المواد التي حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة قبل أعوام من مخبأ المخطط لهجمات 11 سبتمبر أقراص وفيديوهات حملت على ما يبدو رسائل من وإلى زعيم القاعدة .