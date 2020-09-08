ماذا قال ديباي عن اهتمام برشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب ليون الفرنسي ممفيس ديباي، رد على اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وقال ديباي، خلال تصريحاته لقناة "NOS" الهولندية "الانتقال لبرشلونة؟ علينا أن نرى ما سيحدث، وسأعقد جلسة مع النادي غدا وسنرى".

وأضاف "لم أسمع الكثير من الأشياء من وكيلي، وأعلم باهتمام برشلونة، لكن ليس لدي الكثير لأقوله، لأنني لا أعرف الكثير".

وعن الخسارة أمام إيطاليا 1ـ0 بدوري الأمم الأوروبية، ذكر "لقد كانت مباراة صعبة، ونحن كانت أقدامنا على الأرض، وأهدرنا الانتصار".

ويسعى المدرب الهولندي رونالد كومان لتعزيز هجوم برشلونة قبل انطلاق موسم 2020-2021، خاصة مع اقتراب الأوروغواياني لويس سواريز من الرحيل هذا الصيف.