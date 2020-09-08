كورونا بالبلاد: ترقب للقائمة الحمراء و3400 إصابة أمس الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن تنشر قائمة البلدات الحمراء التي سيفرض عليها الإغلاق الليلي، اليوم الثلاثاء، فيما بلور الوزراء بالحكومة الإسرائيلية مقترحا لإغلاق المدارس خلال الأعياد اليهودية، في الوقت الذي سجل معدل إصابات قياسي جديد، حين شخصت نحو 3400 إصابة في آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بكورونا أمس الإثنين، وهو أعلى معدل قياسي بإجمالي الإصابات التي تسجل يوميا منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي.

ويأتي تسجيل هذا المعدل والارتفاع المتواصل في حصيلة الإصابات، في الوقت الذي يرقب المواطنون الإعلان رسميا ونشر قائمة البلدات الحمراء التي سيفرض عليها الإغلاق الليلي الذي أجل إلى مساء اليوم بضغط من الأحزاب الحريدية، التي تعارض بشدة الإغلاق وفرض إجراءات مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تصادف منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وشخصت الأحد، 2580 إصابة، فيما زادت وزارة الصحة وصناديق المرضى من عدد فحوصات اكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، إجراء 39 ألف فحص جديد، إذ أظهرت النتائج أن 8.7% من الفحوصات كانت موجبة وشخصت بالإصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، شُخصت 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 27723 إصابة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ آذار/ مارس الماضي، 135043 إصابة.

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ويرقد في مستشفيات البلاد 920 مصابا، بينهم 463 مصابا بحالة خطيرة، و127 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة وتسجيل المزيد من الوفيات، حيث بلغت حصيلة الوفيات 1026.

وخلال الأسبوع الأخير شخصت 2024 إصابة جديدة بالقدس، وبني براك 1002، وأسدود681، وبيت شيمش 531، ومستوطنة "موديعين عيليت" 509 إصابات، وبيتاح تكفا 394، ونتانيا 332، وتل أبيب 331، وحيفا 321، وعسقلان 299، ومدينة الطيرة 289، ومدينة أم الفحم 274، ومستوطنة "إلعاد" 258، وبئر السبع 244، ومستوطنة "بيتار عيليت" 223، ونتيفوت 208 إصابات، وحولون 204 إصابات.

إلى ذلك، تتواصل المشاورات في "كابينيت كورونا" وبين الوزارات بشأن قائمة البلدات المدرجة ضمن القائمة الحمراء التي تسجل إصابات يومية بالفيروس، حيث من المتوقع أن يعلن في وقت لاحق اليوم عن القائمة الحمراء التي تضمن بالمرحلة الأولى 40 بلدة غالبيتها عربية من أصل 60 بلدة في البلاد مصنفة بين الحمراء واللون البرتقالي وتسجل إصابات عالية بالفيروس.

ويأتي استمرار المشاورات بعد تأجيل الإغلاق الليلي الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من مساء الإثنين، ويستمر حتى الخامسة فجرا، حيث من المتوقع أن بدء العمل به مساء الثلاثاء.

ويشمل الإغلاق الليلي والتقييدات، إغلاق كافة المرافقة والإبقاء على المرافق الحيوية من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات والمخابز، والسماح بالتجوال لمسافة حتى 500 متر قرب المنزل، وحظر التجمهر والسماح فقط إلى 10 أشخاص للقاء في مكان مغلق، والسماح أيضا بالتجمهر حتى 20 شخصا بالأماكن المفتوحة، مع اعتماد تعليمات وإجراءات الوقاية.