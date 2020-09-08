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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": ربما تحدث «معجزة» وتحيي المحادثات الليبية - الليبية في المغرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
قالت صحيفة خليجية، إنه ربما تحدث «معجزة»، وتحيي المحادثات الليبية - الليبية في المغرب أملاً بددته الفوضى التي اختطفت السيادة الوطنية ودفعت ببلد يمتلك كل مقومات الرخاء في درب مجهول. ربما سيهتدي المتصارعون إلى سبيل الرشاد، ويعودون للعيش تحت خيمة واحدة، متجاوزين كل المحن والأحقاد، بعد تلبية شروط واستحقاقات وتنازلات مؤلمة.
وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء ، أن المحادثات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة قرب الرباط، بين الاطراف الليبية، خطوة أولى في طريق شاقة ومملوءة بالمطبات والألغام، تماماً كما هي حال الأرض الليبية. ولأنها جولة على قدر كبير من الأهمية، سيكون نجاحها إنجازاً يمهد لمفاوضات أكثر عمقاً يفترض أن تحتضنها جنيف السويسرية الأيام المقبلة لوضع خريطة طريق قد تمتد سنوات لإنهاء الأزمة وتأسيس نظام جديد يأخذ في الاعتبار معطيات وحقائق كثيرة تمخضت عن الفترة الماضية.
واكدت ان المهمة ستكون صعبة جداً وقابلة للتعثر والنكوص بسبب تعدد اللاعبين من الداخل والخارج، إلا إذا التزم المتفاوضون بإعلاء المصلحة الوطنية ونكران الذات والمصالح الشخصية الضيقة.
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