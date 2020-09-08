وزير يوناني يؤكد : لا نخشى تركيا وأردوغان يعيش في وهم

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

قال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجاديس، إن بلاده لا تخشى تركيا، وأنها ليست قوة عظمى كبيرة كما يحاول نظامها الإيحاء بذلك.



واعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يعيش في وهم دائم لأنه يفكر في إحياء الإمبراطورية العثمانية".

وتعليقا على الاستفزازات التركية، أضاف، في تصريحات نقلتها صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية،: "أعتقد أن أردوغان يعيش في وهم دائم".

وتابع: "الخروج والتهديد بالحروب وأنهار الدماء في فرنسا أو إهانة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بهذه الطريقة يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمواطنين الأتراك لأنه يتجاوز حدود الدبلوماسية والسياسة".

وأردف: "لا شك أن أردوغان يفكر في إحياء الإمبراطورية العثمانية. أي شخص يعتقد أن اليونان خائفة يرتكب خطأ كبيرا".

وزاد: "في هذه الأيام الـ35 التي قضيناها مع الأسطول (اليوناني) في بحر إيجه - لأنها أكبر تعبئة للأسطول منذ عقود - جعلنا اليونان (تعيش) واقعًا أفضل استعدادًا للحرب مما قد يعتقد الكثيرون".

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وأردف: "أولئك الذين قالوا إن تركيا ستثير ضجة وأن اليونان ستنهار، كُذبوا بشكل رسمي".

وأشار إلى أن تركيا لديها قضية داخلية أكبر لأن جزءًا كبيرًا من الشعب التركي لا يدرك أن كل هذا يضر بحياتهم.

وزاد: "الأمور ليست بهذه البساطة بالنسبة لأردوغان لأن تركيا ليست قوة عظمى كبيرة. إنها دولة قوية، تحتاج إلى الاحترام، ستكون جارة لنا إلى الأبد".

واستدرك: "لكننا لا نخشاها، ولا نتراجع في ظل نظام التهديدات، ولا نتنازل عن ما هو لنا".

واختتم بالقول: "عندما يفهمون ذلك في تركيا، سيكون لدينا مستقبل جيد وسلمي للغاية. إذا لم يفهموها في تركيا، للأسف سيفهمونها بطريقة سيئة".

وخلال الأيام الأخيرة، تحول البحر المتوسط لساحة حرب تصريحات وتحركات عسكرية، ضمت أطرافا عدّة، أبرزها تركيا واليونان وقبرص وفرنسا