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شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة الوطنية للتحصينات بدولة الإمارات.. خارطة طريق للمنظومة الصحية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن اعتماد السياسة الوطنية للتحصينات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يشكل خارطة طريق وقائية لمنظومتنا الصحية وضمان استدامتها وكفاءتها في التعامل مع الأمراض السارية.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن اعتماد السياسة الوطنية للتحصينات يعد نقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية المعززة للأمن الصحي كأولوية وطنية في دولة الإمارات بتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة وشرائح المجتمع، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
إلى جانب ترسيخ الدور الحيوي لنظم المعلومات الصحية وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي بما يعزز المكانة التنافسية للدولة في مجال جودة الرعاية الصحية وفق تصنيفات المؤشرات الدولية.
وأضاف العويس أن الوزارة ستوفر جميع الإمكانات والموارد لتحقيق المخرجات والمؤشرات المتعلقة بالسياسة الوطنية للتحصينات.
وأوضح أن ذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية بالدولة ضمن فريق عمل وطني موحد لتوحيد الجهود والطاقات وضمان توفير أفضل خدمات التحصين باللقاحات ذات الجودة العالية التي تتوافق مع ممارسات السلامة العالمية والوطنية وأفضل معايير الكفاءة والجودة في المؤسسات الصحية، وبما يواكب أهداف رؤية الإمارات 2021 وتطلعات عام الاستعداد للخمسين.
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