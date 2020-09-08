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شكرا لقرائتكم خبر عن 438 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاماراتية عن شفاء 438 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66533.
وأعلنت الوزارة إجراءها 57506 فحوصات جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 470 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوروناط المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 74454 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 390 حالة.
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