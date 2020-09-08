شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على الحدود بين الهند والصين والان نبدء بالتفاصيل
رفضت الهند اليوم الثلاثاء اتهام الصين لها بانتهاك الاتفاقيات الحدودية ووجهت اتهامات للقوات الصينية بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة على حدودهما الفعلية التي يشوبها التوتر.
وقال الجيش الهندي في بيان "جيش التحرير الشعبي هو الذي ينتهك الاتفاقيات انتهاكا سافرا ويجري مناورات عدوانية بينما يستمر التواصل على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي".
وأضاف أن جنودا صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندي في قطاع لاداخ في غرب الهيمالايا وعندما تصدت لهم القوات الهندية أطلق جيش التحرير الشعبي بضع أعيرة نارية في الهواء.
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