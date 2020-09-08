شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بوليفية تمنع موراليس من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد اتخذت بالفعل مثل هذا القرار في فبراير، قائلة إن موراليس لم يستوف شروط الإقامة.
وكان موراليس الذي تولى رئاسة البلاد لمدة 13 عاما، قد ذهب لمنفاه في المكسيك ثم الأرجنتين العام الماضي، بعد أن أثار ادعائه بتحقيق فوز آخر في انتخابات أكتوبر، مزاعم تزوير واحتجاجات عنيفة.
ومن المقرر الآن إعادة الانتخابات في 18 أكتوبر، وقدّم محامو موراليس شكوى ضد قرار السلطة الانتخابية في محكمة لاباز.
وأكد حزب موراليس اليساري (الحركة نحو الاشتراكية) أن من حق موراليس خوض الانتخابات وأكد الحزب أن موراليس كان ضحية اضطهاد سياسي.
وتولت الرئيسة المؤقتة المحافظة جانين أنيز، السلطة في نوفمبر ، بعد أن أجبرت الاحتجاجات موراليس على الاستقالة.
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