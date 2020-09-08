الرافدين: شمول منتسبي دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف الشخصية وهي: قيادة شرطة ميسان، مديرية مرور بغداد الرصافة، قيادة فرقة الرد السريع مديرية شؤون الجوازات".

وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans".

