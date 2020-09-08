ترامب 'غير راضٍ' عن وزير الدفاع الأميركي وينوي إقالته

أفادت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "غير راض" عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي. ونقلت قناة "NBC" عن 3 مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية أن ترامب أصبح مقتنعا بضرورة إقالة إسبر من منصب وزير الدفاع، وبحث هذا الموضوع مع ويلكي بشكل مباشر في الشهر الماضي في البيت الأبيض، بحسب "روسيا اليوم".



وأوضحت مصادر القناة أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تعيين ويلكي قائما بأعمال وزير الدفاع فور إقالة إسبر، مشيرة مع ذلك إلى أن إجراء التعديل في قيادة البنتاغون من غير المرجح أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

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