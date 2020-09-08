عضو بالمالية النيابية: موازنة 2021 تتضمن 240 ألف درجة وظيفية

وقال كوجر لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد"، مشيراً إلى أن "موازنة 2021 ستكون تشغيلية، أما الاستثمارية فستكون حبراً على ورق، لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لها".من جانبه، ذكر عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني في حديثه لـ"الصباح"، أن "العدد الذي أعلنته وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة، رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات".

وأعرب السوداني، عن "قلقه بشأن العدالة في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة"، داعياً الحكومة إلى "وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف مجلس الخدمة الاتحادي".