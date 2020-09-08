أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مؤلفة مِن لواء المشاة الآلي السابع والثلاثين/ الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى وبإسناد من طيران الجيش، باشرت فجر اليوم، بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الإصلاح في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".



وفي بيان ثانٍ، ذكرت الخلية، "بالساعة الخامسة من فجر اليوم، باشرت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك بالقوات المؤلفة من لواء المشاة الخامس والأربعين/ الفرقة 11 واثنين فوج آلي مِن الفرقة التاسعة والمحور الاخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية، بتنفيذ واجب ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتفتيش مناطق جنوب كركوك".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا 'داعش' شمال شرقي ديالى وجنوبي كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.