"طبية عجمان" تواصل إجراء فحوصات فيروس كورونا لطلبة المدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت منطقة عجمان الطبية القيام بعمل فحوصات فيروس «كوفيد 19» لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة عجمان، حيث تم إعداد فريق طبي متخصص للقيام بعمل الفحوصات لطلاب وطالبات المدارس، وأوضح حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، واهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية، وكذلك وزارة التربية والتعليم في إيجاد بيئة تعليمية خالية من فيروس «كوفيد 19»، وذلك حتى يتمكن طلابنا الأعزاء من الإقبال على التعليم والانخراط في الدراسة باطمئنان.

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وذكر أن المنطقة الطبية قامت بترتيب وإعداد الفرق الطبية اللازمة للقيام بهذا العمل، حيث تم توفير قاعة متخصصة في مركز البيت متوحد للقيام بفحص طلاب وطالبات المدارس الخاصة، حيث يقوم فريق طبي وتمريضي من مركز الطب الوقائي بعجمان بتنفيذ الفحوصات للطلاب، فيما يقوم فريق طبي آخر من إدارة الرعاية الصحية الأولية بعمل فحوصات فيروس كورونا لطلاب وطالبات المدارس الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات تتم للطلاب والطالبات من عمر 12 سنة فما فوق وخاصة للطلاب الذين يدرسون عن قرب مع إمكانية حصول الطلبة الذين يدرسون «عن بعد» على هذه الفحوصات.