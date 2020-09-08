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وزيرة الصحة في جمهورية القمر تشيد بمساعدات الإمارات الطبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

وزيرة الصحة في جمهورية القمر تشيد بمساعدات الإمارات الطبية

متابعات_ الخليج 365

أشادت لوب ياقوت زيدو، وزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة، بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لدعمها في الحد من انتشار المستجد. جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، لوزيرة الصحة والتضامن في جمهورية القمر المتحدة المكلفة بشؤون المرأة.

 

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وأعربت لوب ياقوت زيدو عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على شحنة المساعدات التي تم إرسالها لجمهورية القمر المتحدة لتعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء فيروس كورونا المستجد.

 

واستعرض السفير والوزيرة خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وجرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المختلفة التي تواجه القطاع الصحي لدى جمهورية القمر، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإماراتية.

 

وكانت دولة الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر يونيو الماضي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، واستفاد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية.

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