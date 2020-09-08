هيئة الصحة في دبي تتوسع في برامج التدريب الطبية التخصصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، خلال اجتماعه مع أطباء الهيئة المشرفين على برنامج «دبي التدريبي للتخصصات الطبية» عن توسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب الطبي لتشمل المزيد من التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إضافة إلى الاستمرار في البرامج الحالية التي تشمل 14 تخصصاً، من بينها:«طب الطوارئ، جراحة الأعصاب، طب العيون، طب الحوادث والكسور، وطب الأسرة والنساء والتوليد وغيرها من التخصصات الطبية».



كما أعلن أن الهيئة تعمل في خط مواز على تطوير منهجيات التدريب وأخلاقيات مهنة الطب، بالتوافق مع المعايير العالمية والأصول المتعارف عليها والضوابط التي تحفظ لرسالة الطب قيمتها وقدرها، وتحفظ للأطباء مكانتهم، وتعزز في الوقت نفسه دورهم ومساهمتهم في تطوير القطاع الطبي بوجه عام.

وأكد «أن التعليم الطبي والتدريب والتنمية المهنية، تمثل جميعها أساس التطوير وابتكار الأساليب الحديثة للتشخيص والوقاية والعلاج، وأن الهيئة لا تدخر وسعاً في تبني تنفيذ البرامج التعليمية والتأهيلية، التي تصقل مهارات كوادرها الطبية وتعزز كفاياتهم العلمية والمهنية والشخصية».

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وقال:«إن الهيئة تحرص على استثمار الخبرات الطبية المميزة التي تزخر بها لتنفيذ برامج التدريب، ونقل الخبرة والمعرفة للأجيال الجديدة والأطباء الشباب على وجه التحديد، بما يضمن استمرارية العطاء والأداء المميز».

وكرم حميد القطامي صباح أمس، أطباء الهيئة المشرفين على برنامج «دبي التدريبي للتخصصات الطبية»، وأعرب خلال التكريم عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الأطباء القائمين والمشرفين على البرنامج، الذي تخرج منه خلال السنوات الماضية 432 طبيباً وطبيبة ممن يعملون في مختلف التخصصات الطبية على مستوى الدولة.

كما ثمن لدور الكبير الذي تقوم به إدارة التعليم الطبي والأبحاث، ومديرتها الدكتورة وديعة شريف وفريقها المعاون، من أجل الارتقاء بمستوى الممارسات المهنية الطبية، وحرص الإدارة على تبني تنفيذ أفضل البرامج، سواء الخاصة بالتدريب أو برامج الزمالة التي تشرف عليها الإدارة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، والبورد العالمي الذي ينتسب إليه الآن 415 طبيباً وطبيبة.