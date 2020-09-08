الدفاع المدني في السودان ينفي خروج النيل عن السيطرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفى الدفاع المدني في السودان ما نسب إليه حول خروج النيل عن السيطرة.
وارتفع عدد ضحايا سيول وفيضانات السودان إلى نحو 100 قتيل و46 جريحًا، في وقت تعيش مناطق مختلفة أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في عموم المحافظات.
وغرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزود البلاد باحتياجاتها من الخضر والفواكه، أما الولايات الأكثر تضررًا فهي: ولاية شمال كردفان، ولاية الخرطوم، الجزيرة، القضارف وولاية سنار.
وقالت السلطات السودانية يوم أمس الاثنين: إن نهر النيل بدأ يشهد استقرارًا في بعض المحطات التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق منذ 100 عام، فيما تشهد البلاد فيضانات مدمرة منذ عدة أسابيع.
وعلى الرغم من الاستقرار النسبي لمناسيب النيل إلا أن السلطات لا تستبعد أن تواصل الارتفاع في بعض الأماكن، خاصة في العاصمة الخرطوم وبعض المدن على ولاية نهر النيل.
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