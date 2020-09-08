لمواجهة عار التطبيع .. احرار الإماراتي يصعدون ضد نظامهم العميل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

تصعد شخصيات معارضة إماراتية خطواتها لمواجهة عار تطبيع النظام الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني عبر إطلاق فعاليات شعبية إلكترونية تستهدف تأكيد الرفض الشعبي لاتفاق إشهار التطبيع.

وأعلنت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تنظيمها ندوة إلكترونية هي الأولى لها بعنوان “المقاومة الشعبية الخليجية للتطبيع مع العدو الصهيوني”، على حسابات الرابطة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت الرابطة رفضها افتتاح سفارة لكيان العدو الصهيوني في أبوظبي.

وقالت في بيان لها إنها “تعرب عن أسفها الشديد إزاء إعلان السلطات الإماراتية بدء العمل على فتح سفارة إسرائيلية في قلب الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة“.

واعتبرت الرابطة أن “هذه الخطوة تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات لا تتوقف على يد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة“