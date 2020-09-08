- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
تصعد شخصيات معارضة إماراتية خطواتها لمواجهة عار تطبيع النظام الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني عبر إطلاق فعاليات شعبية إلكترونية تستهدف تأكيد الرفض الشعبي لاتفاق إشهار التطبيع.
وأعلنت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تنظيمها ندوة إلكترونية هي الأولى لها بعنوان “المقاومة الشعبية الخليجية للتطبيع مع العدو الصهيوني”، على حسابات الرابطة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرابطة رفضها افتتاح سفارة لكيان العدو الصهيوني في أبوظبي.
وقالت في بيان لها إنها “تعرب عن أسفها الشديد إزاء إعلان السلطات الإماراتية بدء العمل على فتح سفارة إسرائيلية في قلب الإمارات خلال الأشهر القليلة المقبلة“.
واعتبرت الرابطة أن “هذه الخطوة تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات لا تتوقف على يد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة“
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة عار التطبيع .. احرار الإماراتي يصعدون ضد نظامهم العميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.