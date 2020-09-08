شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم البرلمان تنسق مع "التربية والتعليم" خطة العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة على مدار الفترة الماضية عكفت على دراسة خطة وزارة التعليم العالى، والتربية والتعليم للعام الدراسى المقبل 2020/2021، فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة نسقت مع الوزارة كافة المبادى الرئيسية الخاصة بخطة العام وكيفية إدراتها وتنظيمها، موضحا أن اللجنة على تواصل دورى مع الوزارة لمتابعة التفاصيل الجديدة للعام الدراسى وستناقش معها تفاصيل الخطة فور إعلانها وطرح تساؤلات أولياء الأمور بشأنها

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن المبادئ الأساسية للخطة المقبلة تتركز فى أن تكون الدراسة بنظام الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالمدارس، موضحا أن اللجنة ارتأت أن هذه هى الآلية المناسية لإتمام المنظومة التعليمية فى ظل جائحة كورونا نظرا لصعوبة الحضور اليومى بالنظام الدراسى وفى نفس الوقت عدم إلغاء الحضور للمدرسة والتى تمكن من اكتساب خبرات لا يمكن اكتسابها بالالكتروني .

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن اللجنة أكدت ضرورة وجود كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتحقيق إجراءات التباعد لحماية وتأمين الطلبة، خاصة أن طلبة التعليم الفنى أيضا تعتمد دراستهم على الشكل العملى وهو ما يتطلب ضرورة إيجاد آلية مناسية لهم، مشيرا إلى أن وصول الفصل لعدد محدود وصغير للطلبة قد تساعد فى التنفيذ مع تحقيق التباعد ووجود أكثر من معلم فى الفصل الواحد للسيطرة على الطلبة، إضافة إلى التأكيد على وجود مستلزم التعقيم بكافة المدارس والتصدى للكثافة فى الفصول .

وشدد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أن المدارس عليها فور إعلان وزارة التربية والتعليم الخطة التفصيلية لأيام الحضور وضوابط العام الدراسى القيام فور بالتجهيزات والمتطلبات التى يحتاجها النظام الدراسى فى ظل استمرار جائحة كورونا.

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يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيعلن الخطوط العريضة للعام الدراسى الجديد اليوم الثلاثاء، موضحا أن كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن لا أساس له من الصحة.

وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن الوزير سوف يعلن عدد أيام الحضور للطلاب خلال الأسبوع، وكيفية حمايتهم فى ظل استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويذكر أن العام الدراسى الجديد سينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو 2021 بمدة دراسة فعلية 33 أسبوعًا.