الجريمة في 24 ساعة| مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة شاب المنيب والتحقيق مع عصابة "تزويج القاصرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين التحقيق مع عصابة "تزويج القاصرات" وبلاغ منع زواج قاصر قبل زفافها بأيام، وعامل وزوجته يشنقان ابنتهما بمنزل مهجور.

- مصدر أمني ينفي إدعاءات الإخوان ويؤكد وفاة عمرو أبو خليل نتيجة هبوط بالدورة الدموية

نفى مصدر أمني، ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من إدعاءات، بشأن وفاة عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن، اعتراضًا منه على بعض الأمور داخل السجن.

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- "أصيب بأزمة قلبية".. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة شاب في المنيب

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان من إدعاءات، بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة؛ احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.

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- الأسبوع بـ 70 ألف.. تفاصيل التحقيق مع عصابة لـ "تزويج القاصرات"

قررت نيابة الوايلي، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالقاصرات وتزويجهم عرفيًا، مقابل مبالغ مالية وممارسة أعمال منافية للآداب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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- جريمة بعلم الأهل.. سر بلاغ منع زواج قاصر قبل زفافها بأيام

أيام بسيطة كانت تفصل قاصرا عن إتمام زواجها من عشريني بالمخالفة للقانون إلا أن بلاغا عبر نجدة الطفل كتب سيناريو مختلف لما خططه الأهل، ودار الفصل الأخير داخل قسم الشرطة.

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- لإلصاق قتلها بجدها.. عامل وزوجته يشنقان ابنتهما بمنزل مهجور في كفرالشيخ

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كشفت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ، أمس الإثنين، لغز العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مشنوقة بشال في منزل مهجور بقرية السرايا التابعة لقرية السحايت بمركز الحامول، وتبين أن والدها قتلها بالاشتراك مع أمها، انتقامًا من والده، الذي هددها بطرده من المنزل.

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- الحماية المدنية تنفذ أسرة من الموت في حريق شقة بحدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في شقة سكنية بهضبة الأهرام.

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- من أجل "80 جنيه".. ضبط المتهمين بقتل "عجوز الدقهلية"

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل عجوز تبلغ من العمر 80 عامًا، وإلقاء جثتها في ترعة السلام، وذلك بعد تخديرها لسرقة 80 جنيها فقط.

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- القبض على المتهمين بقتل طفل أثناء سرقة دراجة والده في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، القبض على المتهمين بقتل طفل، 10 سنوات، خلال سرقة دراجة آلية من والده، بنطاق قرية كفر مويس أسفل الطريق الإقليمي.

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- 8 مصابين في انقلاب ميكروباص بأوسيم

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أوسيم، شمال الجيزة، مساء الاثنين.

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