مصر تسجل 178 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

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انخفاض كبير بأرقام كورونا في مصر
أعلنت مصر، الإثنبن، عن تسجيل 178 حالة إصابة جديدة و11 وفاة، مقابل 151 إصابة و19 وفاة عن اليوم السابق .
قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 79008 من بين إجمالي 100 ألف إصابة بوباء كوفيد 19.
وأضاف المتحدث أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها و5541 حالة وفاة”.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.
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