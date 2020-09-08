الكويت..منع استيراد الكمامات المزودة بصمام

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كمامة مزودة بصمام للتنفس
أصدرت وزارة الصحة الكويتية ، قرارا بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بسبب أن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.
وجاء القرار بناء على إفادة لإدارة منع العدوى والتعقيم بأن الكمامة تعطي الحماية لمرتديها فقط من فيروس SARS COV 2 المسبب لفيروس كورونا المستجد، ولكن قد لا يمنع انتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين، أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.
وأفادت الإدارة المعنية في وزارة الصحة بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر احادي الاتجاه كوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون ان يتعرض هذا الهواء للفلترة.
وأضافت أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الاماكن المغلقة.
وأكدت العديد من الدراسات أن الكمامات المزودة بصمام بصمام للتنفس غير امنه وانها لا تقدم المستوى المطلوب من الحماية ضد عدوى فيروس كورونا .
و لا تحمي الأقنعة ذات الصمامات الآخرين من خطر فيروس “كورونا”، إذ يسمح الصمام الأحادي الاتجاه بخروج الهواء غير النقي عندما يُطلق المُستخدم زفيراً، ما يعني أنّ في وسعه أن ينشر الفيروس بسهولة كما لو أنّه لا يرتدي كمامة.
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