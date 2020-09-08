كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"رشاشات وآر بي جي".. اشتباكات مسلحة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيان جديد صادر عن الجيش اللبناني، تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي وقعت في لبنان خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش في بيانه: "بتاريخه وقع إشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة بين مجموعة من الشبان استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين تمّ نقلهما إلى المستشفى".

وأضاف الجيش في البيان: "وعلى الفور اتخذت وحدات الجيش اجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار".