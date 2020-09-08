شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخصص 6.3 مليار دولار من الاحتياطي لتوفير لقاحات لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة المالية اليابانية إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا وتقول الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تخصص 6.3 مليار دولار من الاحتياطي لتوفير لقاحات لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.