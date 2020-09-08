"إيكواس" تطالب المجلس العسكري المالي بتعيين برئيس مدني "انتقالي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/8 05:22 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/8 05:22 ص بتوقيت أبوظبي

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، المجلس العسكري في مالي، بتعيين رئيس مدني انتقالي بحلول 15 سبتمبر/أيلول، وذلك بحسب البيان الختامي لقمة المجموعة في نيامي.

وقال جان كلود برو رئيس مفوضية "إيكواس" إنه "يجب تعيين رئيس ورئيس وزراء في المرحلة الانتقالية في موعد أقصاه 15 ايلول/سبتمبر الجاري" . Advertisements وأوضح في وقت سابق أن العملية الانتقالية في مالي ينبغي "أن يديرها رئيس ورئيس وزراء مدنيان لفترة تستمر اثني عشر شهرا". ولفت الى أن المنظمة "أخذت علما بالمشاورات القائمة بين الفرقاء الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب" الذي شكله المجلس العسكري. وأطاح قادة عسكريون بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب الجاري، وأثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.

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