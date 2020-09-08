جوايدو يدعو الجيش الفنزويلي لمقاطعة الانتخابات

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الإثنين، الجيش إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرّرة في السادس من ديسمبر/كانون الأول.



وطالب جوايدو في تغريدة على تويتر، بـ"زيادة الضغط الدولي" على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تُعتبر المؤسسة العسكرية أبرز داعميه.

وأضاف زعيم المعارضة الفنزويلية، أنه مستعد للاجتماع مع كافة التيارات السياسية والمؤسسة العسكرية "من أجل التوصّل إلى انتقال سياسي".

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وكان جواديو دعا من قبل، الجيش الفنزويلي لا سيّما كبار ضبّاطه، للانضمام إليه من أجل الإطاحة بمادورو، لكنّ دعواته لم تلقى استجابة من المؤسسة العسكرية.

وأوضح زعيم المعارضة أنّ 37 حزباً معارضاً أيّدت دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، وأيّدت كذلك "الميثاق" الذي يهدف إلى "تعميق وزيادة الضغط الدولي على النظام".

ويُلاحق القضاء جوايدو في أكثر من 6 قضايا، بينها محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي عبر دعوة وجّهها في 30 أبريل/نيسان 2019 إلى انتفاضة للجيش.