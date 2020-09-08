محامي عائلة خاشقجي: الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية السعودية "عادل ورادع" المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/8 05:13 ص بتوقيت أبوظبي
وصف محامي عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائرية السعودية بأنه "عادل ورادع".
وقال المحامي معتصم خاشقجي، إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة".
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة في السعودية، في وقت سابق الإثنين، عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.
وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.
وقضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم .
وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
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