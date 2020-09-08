شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المقاعد الفردية بدوائر انتخابات النواب فى 27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لاستعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب للدورة البرلمانية لـ٢٠٢١، وكان مجلس النواب قد حسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات النواب وفق النظام الانتخابى الجديد والذى جاء مناصفة بين القائمة والفردى، وذلك قبل رفعه لدور الانعقاد الحالي.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نستعرض الخريطة الكاملة لعدد الدوائر بالنظام الفردى بكل محافظة والمقاعد المخصصة لها على النحو الاتى :

1- محافظة القاهرة : 19 دائرة انتخابية وخصص لها 31 مقعدا.

2- محافظة الاسكندرية : 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا.

3- محافظة بورسعيد : دائرتين خصص لهم مقعدان.

4- محافظة الإسماعيلية : 3 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

5- محافظة السويس جاءت فى دائرة واحدة خصص لها مقعدين.

6- محافظة القليوبية : 6 دوائر انتخابية خصص لها 16 مقعدا.

7- محافظة الشرقية : 8 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا.

8- محافظة الدقهلية : 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا.

9- محافظة دمياط قسمت إلى دائرتان وخصص لهما 4 مقاعد.

10- محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد.

11- محافظة الغربية : 7 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

12- محافظة المنوفية : 6 دوائر خصص لها 11 مقعدا.

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13- محافظة البحيرة : 9 دوائر انتخابية خصص لها 18 مقعدا.

14- محافظة الجيزة : 12 دائرة انتخابية فردية وخصص لها 25 مقعدا.

15- محافظة الفيوم: 4 دوائر خصص لها 10 مقاعد.

16- محافظة بنى سويف : 4 دوائر انتخابية خصص لها 8 مقاعد.

17- محافظة المنيا : 6 دوائر وخصص لها 16 مقعد.

18- محافظة اسيوط : 4 دوائر خصص لها 12 مقعدا.

19- محافظة سوهاج : 8 دوائر انتخابية خصص لها 14 مقعدا.

20- محافظة قنا قسمت إلى 4 دوائر وخصص لها 9 مقاعد.

21- محافظة الاقصر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

22- محافظة أسوان: 4 دوائر انتخابية خصص لها 5 مقاعد.

23- محافظة مطروح قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان.

24- محافظة الوادى الجديد قسمت إلى دائرتان وخصص لها مقعدان.

25- محافظة البحر الأحمر : 3 دوائر انتخابية وخصص لها 3 مقاعد.

26- محافظة شمال سيناء، قسمها مشروع القانون إلى دائرتان خصص لها مقعدين.

27- محافظة جنوب سيناء قسمت إلى دائرتين خصص لها مقعدان.