محكمة إكوادورية تؤكد إدانة الرئيس السابق رافييل كوريا بالفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كيتو- (د ب أ):

أكدت محكمة إكوادورية، يوم الاثنين، إدانة الرئيس السابق رافاييل كوريا، بالفساد، مما ينهي خططه للسعي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في فبراير، حسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت المحكمة أحكام بالسجن لمدة ثمانية أعوام بحق كوريا و15 شخصًا آخرين، بينهم نائب الرئيس السابق خورخي جلاس ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، حسب صحيفة "إل تليجرافو".

وأعلن كوريا، الذي يعيش في بلجيكا، خططه للترشح لمنصب نائب الرئيس مع مرشح الرئاسة اليساري أندريس أراوز.

Advertisements

ويمنع حكم المحكمة، كوريا 57 عامًا، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2007 إلى 2017، من تولي منصب عام.

وذكرت "إل تليجرافو" عن المحكمة أن كوريا حث مسؤولين آخرين على تلقي رشى. وتردد أن شركات دفعت لشبكة الفساد ملايين الدولارات مقابل الفوز بعقود عامة. ونفى كوريا الاتهامات.

​