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ترامب يطالب بايدن بالاعتذار عن تصريحاته بشأن اللقاح ضد كورونا

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس بالاعتذار عن تصريحاتهما بشأن اللقاح ضد فيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين: "تحت قيادتي سنطور

اللقاح في مواعيد قياسية. وعلى بايدن وصديقته الليبرالية وغير المؤهلة برأيي، أن يقدما الاعتذار فورا عن خطابهما المعادي للقاح".

 

وأضاف أن اللقاح ضد كورونا سيظهر في الولايات المتحدة "قريبا جدا".

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وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية ظهور اللقاح في أكتوبر المقبل.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن إدارة ترامب تسعى للحصول على اللقاح قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر.

وانتقد بايدن وهاريس تصريحات ترامب حول أن اللقاح قد يكون جاهزا في أكتوبر، وأعربا عن شكوكهما في ذلك.

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