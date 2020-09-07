السديس يدشن منصة الحرم التعليمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الثلاثاء بمكتبه في الرئاسة، المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف، وتأتي المنصة ضمن مشاركات الرئاسة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

ويأتي هذا التدشين استكمالاً لرؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفعيل رسالة الحرمين ضمن خطة الانطلاقة المستقبلية 2024 وتفعيلا للتعليم

الإلكتروني بالمعهد على أعلى المقاييس والمعايير، وسوف يستفيد منها أكثر من حوالي 3 الآف طالب وطالبة من 44 جنسية مختلفة، وأكثر من 80 معلم ومعلمة.



وتأتي المنصة التعليمية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المعهد في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا، ولضمان استمرار العملية التعليمية داخل المعهد، ويتابع الفصول الافتراضية فيها أكثر من 40 مراقب ومراقبة.



وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال التدشين على

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تحديث المنصة التعلمية ومتابعتها على مدار الساعة لضمان استمرار العملية التعليمية وتوفير أفضل الطرق وأسهلها للطلاب والطالبات.

كما طالب الشيخ السديس بالاهتمام بالفصول واللقاءات الافتراضية، والواجبات والتكاليف، ورسم الجداول المدرسية، وإقامة الاختبارات، وإثراء ساحات النقاش وغرف المعلمين، وبنوك الإثراء التعليمية، ومنظومة التقارير والمؤشرات وضبطها، لتقديم المادة العلمية بالشكل المطلوب والذي يضمن استفادة الطالب والطالبة.



وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القائمين على المنصة التعليمية على جودة المنصة وتنظيمها، والمعلمين والمعلمات على تميزهم خلال السنوات الماضية وأن يستمروا في هذا التميز من خلال التعليم عن بعد.

ويمكن للمستخدمين من المعلمين والطلاب تنزيله واستخدامه من متجر أب ستور وأندرويد.

أبل ستور:

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أندرويد :

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