ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 102 ودمار 70 ألف منزل

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيل الأزرق في السودان إلى 102 مع إصابة 46 آخرين فضلا عن انهيار 70 ألف منزل.
وأكد المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، في تصريحات صحفية، أنه تم حتى الآن تسجيل 102 متوفيين و46 مصابا، فضلاعن غرق قرية التمانيات شمال العاصمة الخرطوم بالكامل.
وأضاف عبد الرحيم أن الفيضانات أسفرت كذلك عن دمار كامل أو جزئي لحوالي 70 ألف منزل ونفوق حوالي 600 من المواشي.
وأوضح أن "عدد المنازل المتضررة من الفيضانات في زيادة مستمرة وبعضها انهار بالكامل،كما تعرضت مناطق جديدة بالخرطوم لأضرار فيضان النيل خلال يومي الأحد والاثنين، بينها منطقتا اللاماب وأم دوم".
وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لاحتواء آثار الفيضانات والسيول، فيما قالت وزارة الري والمياه السودانية، الأحد، إن فيضان النيل الأزرق ما زال متواصلا ويبلغ مستويات غير مسبوقة منذ 100 عام.
وأشارت الوزارة إلى أن مناسيب النيل سجلت الأحد 17.66 متر، زائدا بـ 40 سنتيمترا من أعلى منسوب.
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