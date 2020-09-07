رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس الأريتري تطورات عملية السلام

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع الرئيس الأريتري سياسي أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعملية السلام في السودان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن البرهان عاد

إلى السودان بعد زيارة رسمية لدولة أريتريا استغرقت يومًا واحدًا.وأوضح القائم بأعمال السفارة السودانية بأسمرا محمود حمزة، في تصريح صحفي، أن المباحثات تناولت تطورات عملية السلام في السودان على ضوء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بجوبا، قائلًا إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية، والأوضاع في البلدين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية و الحدود، وتبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة أطر التعاون في المجال الأمني.كما تطرق اللقاء للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان جراء الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد.