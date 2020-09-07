انتقدت الصين بشدة مقالا حديثا لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قالت إن محتواه معاد للجيش الصيني، ولا يستند إلى أي أساس وفقا لموقع روسيا اليوم .
وقال رن قوه تشيانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، يوم الأحد، إن هذا المقال "مليء بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وشوه دونأساس جيش التحرير الشعبي واختلق ما يسمي التهديد الصيني العسكري".
وأعرب رن عن معارضته الحازمة للمقال، قائلا إن "الحقائق تثبت أن أي محاولة لقطع العلاقات الوثيقة بين الجيش الصيني والشعب مصيرها الفشل".
وذكر رن أن الدستور الصيني أوضح أنالقوات المسلحة الصينية تنتمي للشعب، ويشارك جيش التحرير الشعبي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني هدف الحزب، وهو خدمة الشعب بإخلاص.
ووصف محاولات الولايات المتحدة "تصعيد التوترات الإقليمية وزرع الشقاق بين الصين ودول أخرى في المنطقة" بـ"الأمل الكاذب".
وكان إسبر قال في مقال بعنوان "البنتاغون مستعد للصين" إن الجيش الصيني، وعلى عكس القوات المسلحة الأمريكية، "ليس جيشا يخدم الأمة" ولكنه ينتمي للحزب الشيوعي الصيني ويخدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تنتقد بشدة مقالًا لوزير الدفاع الأمريكي حول الجيش الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.